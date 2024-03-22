Кутузов Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения02.12.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1954
Рождение ребёнка
09.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутузова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
06.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутузова Вера Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутузова Вера Алексеевна