Кутузов Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузов Геннадий Иванович

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Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

02.12.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутузова Вера Алексеевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутузова Вера Алексеевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Вера Алексеевна

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