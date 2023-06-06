Бикмаметов Бикмухамет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Мустафин Бикмамет
Мать: Хамида
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бикмухаметова Сарбей
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1832