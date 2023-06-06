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Бикмаметов Бикмухамет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Мустафин Бикмамет

Мать: Хамида

Рождение ребёнка
1826

Сын: Бикмухаметов Багаутдин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бикмухаметова Сарбей

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1832