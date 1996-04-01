(Лоскутова) Анна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1927
Дата смерти01.04.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лоскутов Николай Яковлевич
Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
19.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Николай Яковлевич
Тбилиси, Грузия
Смерть
01.04.1996
Похороны
Неизвестно
г.Тбилиси