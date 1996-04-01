(Лоскутова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лоскутова) Анна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1927

Дата смерти

01.04.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лоскутов Николай Яковлевич

Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
19.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Николай Яковлевич

Тбилиси, Грузия
Смерть
01.04.1996
Похороны
Неизвестно
г.Тбилиси
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