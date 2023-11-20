Ильин Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ильина Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Ильина Жена Максима
Деревня Серовка, сейчас название Болвановка
В свидетельстве - Селенки Юзновского района московской лбласти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Ильина Жена Максима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуднова Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Ильина Жена Максима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Жена Максима
Смерть
Неизвестно