Ильин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ильина Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Ильина Жена Максима

Деревня Серовка, сейчас название Болвановка
В свидетельстве - Селенки Юзновского района московской лбласти
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Ильина Жена Максима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуднова Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Ильина Жена Максима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Жена Максима

Смерть
Неизвестно
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