Фёкла Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мария Демидова
Отец ребёнка: Демид Иванов
Рождение ребёнка
30.10.1820
Дочь: Матрона Демидова
Отец ребёнка: Демид Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демид Иванов
Смерть
Неизвестно