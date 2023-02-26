Фёкла Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Кодратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мария Демидова

Отец ребёнка: Демид Иванов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1820

Дочь: Матрона Демидова

Отец ребёнка: Демид Иванов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид Иванов

Смерть
Неизвестно
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