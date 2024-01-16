Корзникова Параскева Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Параскева Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Летовальцева Ксения Ананьевна

Отец ребёнка: Корзников Ананий Иванович

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1762

Сын: Корзников Евсегней Ананьевич

Отец ребёнка: Корзников Ананий Иванович

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1767

Сын: Корзников Тимофей Ананьевич

Отец ребёнка: Корзников Ананий Иванович

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1773

Сын: Корзников Илья Ананьевич

Отец ребёнка: Корзников Ананий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Ананий Иванович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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