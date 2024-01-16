Корзникова Параскева Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Летовальцева Ксения Ананьевна
Отец ребёнка: Корзников Ананий Иванович
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1762
Сын: Корзников Евсегней Ананьевич
Отец ребёнка: Корзников Ананий Иванович
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1767
Сын: Корзников Тимофей Ананьевич
Отец ребёнка: Корзников Ананий Иванович
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Корзников Ананий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно