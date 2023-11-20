Tiede Gustav — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tiede Gustav

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1878

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Отец

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1878

Отец: Tiede Wilhelm

Мать: Mueller Juliane

Смерть
1880
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