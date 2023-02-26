Котягин Виктор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2015
г.Барановичи,Белоруссия