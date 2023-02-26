Котягин Виктор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котягин Виктор Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Около 1909 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Котягин Семён Васильевич

Мать: Котягина Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
г.Барановичи,Белоруссия
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