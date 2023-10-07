Голощапова Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапова Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Голощапов Яков Данилович

Отец ребёнка: Голощапов Данило Тимофеевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Голощапов Никита Данилович

Отец ребёнка: Голощапов Данило Тимофеевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Голощапова Акилина Даниловна

Отец ребёнка: Голощапов Данило Тимофеевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Александр Данилович Голощапов

Отец ребёнка: Голощапов Данило Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голощапов Данило Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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