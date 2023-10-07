Голощапова Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Голощапов Данило Тимофеевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Голощапов Никита Данилович
Отец ребёнка: Голощапов Данило Тимофеевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Голощапова Акилина Даниловна
Отец ребёнка: Голощапов Данило Тимофеевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Александр Данилович Голощапов
Отец ребёнка: Голощапов Данило Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно