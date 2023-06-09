Полуляхова (Пескова) Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолуляхова (Пескова) Наталья Георгиевна

Полуляхова (Пескова) Наталья Георгиевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1868

Дата смерти

17.12.1912

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1886

Муж: Полуляхов Максим Стефанович

Рождение ребёнка
05.02.1890

Сын: Полуляхов Парфений Максимович

Отец ребёнка: Полуляхов Максим Стефанович

Рождение ребёнка
02.07.1892

Дочь: Елена Максимовна

Отец ребёнка: Полуляхов Максим Стефанович

Рождение ребёнка
08.11.1895

Дочь: Безкорсая Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Полуляхов Максим Стефанович

Рождение ребёнка
20.02.1899

Дочь: Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Полуляхов Максим Стефанович

Рождение ребёнка
17.11.1901

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Полуляхов Максим Стефанович

Рождение ребёнка
17.09.1904

Сын: Полуляхов Федор Максимович

Отец ребёнка: Полуляхов Максим Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1912
Причина смерти: коклюш