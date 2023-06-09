Полуляхова (Пескова) Наталья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти17.12.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1886
Рождение ребёнка
05.02.1890
Сын: Полуляхов Парфений Максимович
Отец ребёнка: Полуляхов Максим Стефанович
Рождение ребёнка
02.07.1892
Дочь: Елена Максимовна
Отец ребёнка: Полуляхов Максим Стефанович
Рождение ребёнка
08.11.1895
Дочь: Безкорсая Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Полуляхов Максим Стефанович
Рождение ребёнка
20.02.1899
Дочь: Евгения Максимовна
Отец ребёнка: Полуляхов Максим Стефанович
Рождение ребёнка
17.11.1901
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Полуляхов Максим Стефанович
Рождение ребёнка
17.09.1904
Сын: Полуляхов Федор Максимович
Отец ребёнка: Полуляхов Максим Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1912
Причина смерти: коклюш