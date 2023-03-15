Sapieha h. Lis Jan Aleksander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSapieha h. Lis Jan Aleksander

Sapieha h. Lis Jan Aleksander

avatar

Место рождения

Parijs

Дата рождения

18.06.1847

Дата смерти

25.10.1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Parijs
Рождение ребёнка
19.09.1884

Дочь: Zamoyska H. Jelita Maria Zofia

Мать ребёнка: Sapieha-Rozansky Seraphine Maria

Werchnja Bilka, West-Oekraine
Смерть
25.10.1901
Верхняя Белка, Львівська область