Sapieha h. Lis Jan Aleksander
Место рожденияParijs
Дата рождения18.06.1847
Дата смерти25.10.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Parijs
Рождение ребёнка
19.09.1884
Дочь: Zamoyska H. Jelita Maria Zofia
Мать ребёнка: Sapieha-Rozansky Seraphine Maria
Werchnja Bilka, West-Oekraine
Смерть
25.10.1901
Верхняя Белка, Львівська область