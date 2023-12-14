Гаркуша Агафья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гаркуша Алексей Антонович
Отец ребёнка: Гаркуша Антон Герасимович
Рождение ребёнка
24.08.1836
Дочь: Гаркуша Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Гаркуша Антон Герасимович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гаркуша Никифор Антонович
Отец ребёнка: Гаркуша Антон Герасимович
Смерть
Неизвестно