Гаркуша Агафья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркуша Агафья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Гаркуша Алексей Антонович

Отец ребёнка: Гаркуша Антон Герасимович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.08.1836

Дочь: Гаркуша Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Гаркуша Антон Герасимович

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гаркуша Никифор Антонович

Отец ребёнка: Гаркуша Антон Герасимович

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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