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Кораблев Анатолий Анатольевич
Кораблев Анатолий Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1968
Пол
Мужской
Отец
Кораблев Анатолий Сергеевич
1945 г.р.
Мать
Кораблева (Рубанкина) Ефалия Дмитриевна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец:
Кораблев Анатолий Сергеевич
Мать:
Кораблева Ефалия Дмитриевна
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