Пешков (Пешкова) Марфа Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков (Пешкова) Марфа Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1908

Дата смерти

30.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Краморова Клавдия

Отец ребёнка: Пешков Антон

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Золотуева 2-Тамара

Отец ребёнка: Пешков Антон

Рождение ребёнка
1936

Сын: Пешков Николай

Отец ребёнка: Пешков Антон

Россия
Рождение ребёнка
1938

Сын: Пешков Анатолий

Отец ребёнка: Пешков Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Пешков Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 1 Тамара

Отец ребёнка: Пешков Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Леонид

Отец ребёнка: Пешков Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Антон

Смерть
30.05.1979
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