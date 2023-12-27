Пешков (Пешкова) Марфа Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1908
Дата смерти30.05.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Краморова Клавдия
Отец ребёнка: Пешков Антон
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Золотуева 2-Тамара
Отец ребёнка: Пешков Антон
Рождение ребёнка
1936
Сын: Пешков Николай
Отец ребёнка: Пешков Антон
Россия
Рождение ребёнка
1938
Сын: Пешков Анатолий
Отец ребёнка: Пешков Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Пешков Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 1 Тамара
Отец ребёнка: Пешков Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков Леонид
Отец ребёнка: Пешков Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пешков Антон
Смерть
30.05.1979