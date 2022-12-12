Аксинья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Около 1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1707 г.р.

Дети

Около 1742 г.р.
Около 1747 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Иван Устинов

Отец ребёнка: Устин Гаврилов

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Григорий Устинов

Отец ребёнка: Устин Гаврилов

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устин Гаврилов

Смерть
Около 1781
Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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