Аксинья Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиОколо 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Иван Устинов
Отец ребёнка: Устин Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Григорий Устинов
Отец ребёнка: Устин Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устин Гаврилов
Смерть
Около 1781