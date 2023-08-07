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Сигаев Степан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Григорий Александрович

Мать: Марина Фотиевна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Сигаев Максим Степанович

Мать ребёнка: Сигаева Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
22.06.1830

Сын: Сигаев Иван Степанович

Мать ребёнка: Сигаева Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сигаев Павел Степанович

Мать ребёнка: Сигаева Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сигаев Петр Степанович

Мать ребёнка: Сигаева Ульяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигаева Ульяна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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