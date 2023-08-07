Сигаев Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Григорий Александрович
Мать: Марина Фотиевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Сигаева Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.06.1830
Мать ребёнка: Сигаева Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Сигаева Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Сигаева Ульяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сигаева Ульяна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно