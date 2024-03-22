Григорьева (Григорьева) Наталья Васильева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти20.09.1892
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Григорьев Василий
Бракосочетание
27.10.1885
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
11.07.1887
Сын: Григорьев Прокопий Алексеев
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Федоров
Смерть
20.09.1892
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
06.10.1892
Сын: Григорьев Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Федоров