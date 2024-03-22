Григорьева (Григорьева) Наталья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Григорьева) Наталья Васильева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1866

Дата смерти

20.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Григорьев Василий

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1885

Муж: Григорьев Алексей Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
11.07.1887

Сын: Григорьев Прокопий Алексеев

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
20.09.1892
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
06.10.1892

Сын: Григорьев Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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