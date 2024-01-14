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Мелюк Макрина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Мелюк Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Мелюк Емельян Данилович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1841 ст.

Дочь: Мелюк Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Мелюк Емельян Данилович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1843 ст.

Сын: Мелюк Иван Емельянович

Отец ребёнка: Мелюк Емельян Данилович

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелюк Емельян Данилович

Смерть
После 1858
Макошино, Чернігівська область
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