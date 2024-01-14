Мелюк Макрина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Мелюк Емельян Данилович
Рождение ребёнка
30.01.1841 ст.
Дочь: Мелюк Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Мелюк Емельян Данилович
Рождение ребёнка
26.09.1843 ст.
Отец ребёнка: Мелюк Емельян Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858