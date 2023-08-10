Богуславский Павел Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1987
Сын: Богуславский Георгий Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1990
Дочь: Богуславская Яна Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно