Богуславский Павел Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богуславский Павел Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1987

Сын: Богуславский Георгий Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1990

Дочь: Богуславская Яна Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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