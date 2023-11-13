Ромашин вячеслав иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашин вячеслав иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ромашин иван алексеевич

Мать: Ромашина серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромашина елена вячеславовна

Мать ребёнка: Ромашина антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашин алексей вячеславович

Мать ребёнка: Ромашина антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашина антонина

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