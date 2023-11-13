Ромашин вячеслав иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ромашин иван алексеевич
Мать: Ромашина серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ромашина елена вячеславовна
Мать ребёнка: Ромашина антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромашин алексей вячеславович
Мать ребёнка: Ромашина антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромашина антонина