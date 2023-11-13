Грошева Ирина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1875
Отец: Пряников Тихон Василиевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.01.1894
Дочь: Рыслякова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
16.07.1897
Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
14.10.1898
Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
12.06.1900
Дочь: Грошева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
25.10.1902
Дочь: Грошева Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
05.10.1905
Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
17.04.1907
Дочь: Грошева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
04.11.1908
Дочь: Грошева Неонила Николаевна
Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
24.04.1911
Дочь: Грошева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно