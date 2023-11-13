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Грошева Ирина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1875

Отец: Пряников Тихон Василиевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.01.1894

Дочь: Рыслякова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
16.07.1897

Сын: Грошев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
14.10.1898

Сын: Грошев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
12.06.1900

Дочь: Грошева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
25.10.1902

Дочь: Грошева Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
05.10.1905

Сын: Грошев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
17.04.1907

Дочь: Грошева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
04.11.1908

Дочь: Грошева Неонила Николаевна

Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
24.04.1911

Дочь: Грошева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буданов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Буданов Алексей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буданов Алексей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошев Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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