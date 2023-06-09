Рычка (Дробовская) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычка (Дробовская) Евдокия Стефановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1893

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1909

Муж: Рычка Трофим Мартинианович

Рождение ребёнка
29.08.1910

Сын: Рычка Иван Трофимович

Отец ребёнка: Рычка Трофим Мартинианович

Рождение ребёнка
28.01.1913

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Рычка Трофим Мартинианович

Рождение ребёнка
11.01.1915

Дочь: Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Рычка Трофим Мартинианович

Рождение ребёнка
06.02.1917

Дочь: Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Рычка Трофим Мартинианович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1920