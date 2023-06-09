Рычка (Дробовская) Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиДо 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1909
Рождение ребёнка
29.08.1910
Отец ребёнка: Рычка Трофим Мартинианович
Рождение ребёнка
28.01.1913
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Рычка Трофим Мартинианович
Рождение ребёнка
11.01.1915
Дочь: Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Рычка Трофим Мартинианович
Рождение ребёнка
06.02.1917
Дочь: Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Рычка Трофим Мартинианович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1920