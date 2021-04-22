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Юрса Михаил Осипович

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

05.08.1956

Дата смерти

22.04.2021

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1956

Отец: Юрса Осип Степанович

Мать: Юрса Ольга Фёдоровна

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
03.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.04.2021
Львов, Львівська область