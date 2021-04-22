Юрса Михаил Осипович
Место рождения
Дата рождения05.08.1956
Дата смерти22.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1956
Отец: Юрса Осип Степанович
Мать: Юрса Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.04.2021
Львов, Львівська область