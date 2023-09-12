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Виноградова (Виноградова) Катерина Федоровна
Виноградова (Виноградова) Катерина Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Пол
Женский
Отец
Виноградов Федор Филимонович
1904 г.р.
Мать
Виноградова Александра Алексеевна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Виноградов Федор Филимонович
Мать:
Виноградова Александра Алексеевна
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