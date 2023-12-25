Диева (Жердочкина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диева (Жердочкина) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Жердочкин Александр Васильевич

Мать: Жердочкина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Кокина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Диев Александр Павлович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Диев Александр Павлович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Визирякина Тамара Александровна

Отец ребёнка: Диев Александр Павлович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диев Александр Павлович

Смерть
1998
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