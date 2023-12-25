Диева (Жердочкина) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Кокина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Диев Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Диев Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Визирякина Тамара Александровна
Отец ребёнка: Диев Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998