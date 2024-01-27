Грибко (Дроботенко) Ирина Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибко (Дроботенко) Ирина Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Дроботенко ?

Мать: Улита Никитовна

Смерть
Неизвестно
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