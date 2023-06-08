Борисов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1955
Дочь: Трушина Татьяна
Мать ребёнка: Борисова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Брат Татьяны
Мать ребёнка: Борисова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Сестра Татьяны
Мать ребёнка: Борисова Евгения