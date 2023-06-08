Борисов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1955

Дочь: Трушина Татьяна

Мать ребёнка: Борисова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Брат Татьяны

Мать ребёнка: Борисова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Сестра Татьяны

Мать ребёнка: Борисова Евгения