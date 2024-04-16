Семянов Виктор Ионнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемянов Виктор Ионнович

Семянов Виктор Ионнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1962

Отец: Семянов Ионн Пантелеймонович

Мать: Семянова (Котова) Тамара Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сумкино, город Тобольск, Тюменская область
Бракосочетание
05.07.1985

Жена: Семянова (Берсенёва) Галина Минеевна

Рождение ребёнка
01.04.1986

Дочь: Щипанова (Семянова) Ксения Викторовна

Мать ребёнка: Семянова (Берсенёва) Галина Минеевна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
28.03.1991

Дочь: Семянова Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Семянова (Берсенёва) Галина Минеевна

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Мы используем куки для улучшения работы сайта.