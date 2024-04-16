Семянов Виктор Ионнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1962
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1962
Место жительства
Неизвестно
Сумкино, город Тобольск, Тюменская область
Бракосочетание
05.07.1985
Рождение ребёнка
01.04.1986
Дочь: Щипанова (Семянова) Ксения Викторовна
Мать ребёнка: Семянова (Берсенёва) Галина Минеевна
Рождение ребёнка
28.03.1991
Дочь: Семянова Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Семянова (Берсенёва) Галина Минеевна