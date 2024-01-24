Степанова (Фролова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Фролова) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Василий

Мать: Фролова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов ?

Место жительства
Неизвестно
д. Дуброво
Смерть
Неизвестно
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