Степанова (Фролова) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Василий
Мать: Фролова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов ?
Место жительства
Неизвестно
д. Дуброво
Смерть
Неизвестно