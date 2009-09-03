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Карташов Родион Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.2009

Отец: Карташов Евгений Владимирович

Мать: Напольских Олеся Олеговна