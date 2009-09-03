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Карташов Родион Евгеньевич
Карташов Родион Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.09.2009
Пол
Мужской
Отец
Карташов Евгений Владимирович
1979 г.р.
Мать
Напольских Олеся Олеговна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.2009
Отец:
Карташов Евгений Владимирович
Мать:
Напольских Олеся Олеговна
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