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Обухов Иоанн Васильевич

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.03.1811 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1811 ст.

Отец: Обухов Василий Борисович

Мать: Обухова Васса Ермилова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Обухов Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Обухова Васса Никитина

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Обухов Василий Иванович

Мать ребёнка: Обухова Васса Никитина

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Обухов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Обухова Васса Никитина

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Васса Никитина

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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