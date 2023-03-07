Обухов Иоанн Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1811 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1811 ст.
Отец: Обухов Василий Борисович
Мать: Обухова Васса Ермилова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Обухова Васса Никитина
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Обухова Васса Никитина
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Обухова Васса Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Васса Никитина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858