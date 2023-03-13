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Мокинъ Андрей

Место рождения

Александровка

Дата рождения

16.08.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1845

Отец: Мокинъ Яковъ

Мать: Мокина Пелагея

Александровка
Бракосочетание
23.10.1864

Жена: Мокина Пелагѣя

Рождение ребёнка
02.01.1866

Дочь: Анисія

Мать ребёнка: Мокина Пелагѣя

Александровка
Рождение ребёнка
18.10.1869

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Мокина Пелагѣя

Александровка
Рождение ребёнка
15.01.1872

Дочь: Ксенія

Мать ребёнка: Мокина Пелагѣя

Александровка
Рождение ребёнка
23.05.1874

Сын: Мокинъ Георгій

Мать ребёнка: Мокина Пелагѣя

Александровка