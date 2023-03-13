Мокинъ Андрей
Место рожденияАлександровка
Дата рождения16.08.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1845
Отец: Мокинъ Яковъ
Мать: Мокина Пелагея
Александровка
Бракосочетание
23.10.1864
Жена: Мокина Пелагѣя
Рождение ребёнка
02.01.1866
Дочь: Анисія
Мать ребёнка: Мокина Пелагѣя
Александровка
Рождение ребёнка
18.10.1869
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Мокина Пелагѣя
Александровка
Рождение ребёнка
15.01.1872
Дочь: Ксенія
Мать ребёнка: Мокина Пелагѣя
Александровка
Рождение ребёнка
23.05.1874
Сын: Мокинъ Георгій
Мать ребёнка: Мокина Пелагѣя
Александровка