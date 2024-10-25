Свиридов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова (Бурова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
02.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свиридова (Бурова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
04.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свиридова (Бурова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
?.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свиридова (Бурова) Мария Александровна

Смерть
Неизвестно

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