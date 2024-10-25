Свиридов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1947
Рождение ребёнка
04.09.1952
Рождение ребёнка
?.12.1956
Смерть
Неизвестно