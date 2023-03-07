Безчастнова Марья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.
Сын: Безчастнов Николай Иванович
Отец ребёнка: Безчастнов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
16.02.1900 ст.
Сын: Безчастнов Иоанн Иванович
Отец ребёнка: Безчастнов Иван Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно