Безчастнова Марья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безчастнова Марья Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.

Сын: Безчастнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Безчастнов Иван Григорьев

Рождение ребёнка
16.02.1900 ст.

Сын: Безчастнов Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Безчастнов Иван Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безчастнов Иван Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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