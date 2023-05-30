Клепча (Романовичева) Домникия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романович Осиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1843
Дочь: Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Клепча Степан Аврамович
Рождение ребёнка
03.01.1845
Отец ребёнка: Клепча Степан Аврамович
Рождение ребёнка
20.04.1848
Дочь: Палагея Степановна
Отец ребёнка: Клепча Степан Аврамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно