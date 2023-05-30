Клепча (Романовичева) Домникия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепча (Романовичева) Домникия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романович Осиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1843

Дочь: Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Клепча Степан Аврамович

Загатье, Кличевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
03.01.1845

Сын: Клепча Лукьян Степанович

Отец ребёнка: Клепча Степан Аврамович

Загатье, Кличевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
20.04.1848

Дочь: Палагея Степановна

Отец ребёнка: Клепча Степан Аврамович

Загатье, Кличевский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепча Степан Аврамович

Смерть
Неизвестно