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Морозов Максим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Морозов Ефим Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Морозов Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Морозова Ирина Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Морозов Георгий Максимович

Мать ребёнка: Морозова Ирина Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Морозов Андрей Максимович

Мать ребёнка: Морозова Ирина Трофимовна

Рождение ребёнка
07.04.1820

Сын: Морозов Иван Максимович

Мать ребёнка: Морозова Ирина Трофимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Морозова Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Морозова Ирина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина Феодосия Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Ирина Трофимовна

Смерть
Неизвестно