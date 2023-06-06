Морозов Максим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Морозов Ефим Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Морозов Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Морозова Ирина Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Морозов Георгий Максимович
Мать ребёнка: Морозова Ирина Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Морозов Андрей Максимович
Мать ребёнка: Морозова Ирина Трофимовна
Рождение ребёнка
07.04.1820
Мать ребёнка: Морозова Ирина Трофимовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Морозова Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Морозова Ирина Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина Феодосия Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно