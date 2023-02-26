Крючкова (Густова) Марфа Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Густова) Марфа Михайлова

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Место рождения

с.Бабынино Калужской губ.

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Бабынино Калужской губ.
Бракосочетание
13.?.1902

Муж: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1903

Дочь: Евдокия Осипова

Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.03.1906

Сын: Крючков Алексей Иосифов

Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.03.1908

Сын: Крючков Иван Иосифов

Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.11.1910

Дочь: Екатерина Иосифова

Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.04.1913

Дочь: Александра Осипова

Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Крючков Фёдор Иосифов

Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.07.1916

Дочь: Улита Осипова

Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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