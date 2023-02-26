Крючкова (Густова) Марфа Михайлова
Место рожденияс.Бабынино Калужской губ.
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Бабынино Калужской губ.
Бракосочетание
13.?.1902
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1903
Дочь: Евдокия Осипова
Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)
Рождение ребёнка
01.03.1906
Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)
Рождение ребёнка
29.03.1908
Сын: Крючков Иван Иосифов
Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)
Рождение ребёнка
24.11.1910
Дочь: Екатерина Иосифова
Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)
Рождение ребёнка
05.04.1913
Дочь: Александра Осипова
Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)
Рождение ребёнка
05.07.1914
Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)
Рождение ребёнка
29.07.1916
Дочь: Улита Осипова
Отец ребёнка: Крючков Иосиф (Осип) (Саввов)
Смерть
Неизвестно