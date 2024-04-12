Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Бракосочетание
30.10.1895 ст.
Рождение ребёнка
27.12.1896 ст.
Дочь: Антонова-Сергеева-Ерофеичева Домна Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев-Антонов-Ерофеичев Иоанн (Иван) Яковлевич
Рождение ребёнка
05.11.1899 ст.
Дочь: Ерофеичева Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев-Антонов-Ерофеичев Иоанн (Иван) Яковлевич
Рождение ребёнка
14.11.1903 ст.
Сын: Ерофеичев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Сергеев-Антонов-Ерофеичев Иоанн (Иван) Яковлевич
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.
Сын: Ерофеичев Стефан Иванович
Отец ребёнка: Сергеев-Антонов-Ерофеичев Иоанн (Иван) Яковлевич
Рождение ребёнка
05.06.1908 ст.
Сын: Ерофеичев Феодор Иванович
Отец ребёнка: Сергеев-Антонов-Ерофеичев Иоанн (Иван) Яковлевич
Смерть
Неизвестно