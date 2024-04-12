Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеичева (Самуилова) Анна Васильевна-Архипова

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.10.1895 ст.

Муж: Сергеев-Антонов-Ерофеичев Иоанн (Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1896 ст.

Дочь: Антонова-Сергеева-Ерофеичева Домна Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев-Антонов-Ерофеичев Иоанн (Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1899 ст.

Дочь: Ерофеичева Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев-Антонов-Ерофеичев Иоанн (Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1903 ст.

Сын: Ерофеичев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Сергеев-Антонов-Ерофеичев Иоанн (Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.

Сын: Ерофеичев Стефан Иванович

Отец ребёнка: Сергеев-Антонов-Ерофеичев Иоанн (Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1908 ст.

Сын: Ерофеичев Феодор Иванович

Отец ребёнка: Сергеев-Антонов-Ерофеичев Иоанн (Иван) Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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