Евдокия Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Надежда Петрова
Отец ребёнка: Петр Александров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Петрова Федосья Петрова
Отец ребёнка: Петр Александров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Петр Александров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Петрова Мария Петрова
Отец ребёнка: Петр Александров
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Петр Александров
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Рогова А... Петрова
Отец ребёнка: Петр Александров
Рождение ребёнка
1871
Сын: Петров Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Александров
Смерть
Неизвестно