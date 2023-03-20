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Евдокия Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Надежда Петрова

Отец ребёнка: Петр Александров

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Петрова Федосья Петрова

Отец ребёнка: Петр Александров

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Петр Александров

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Петрова Мария Петрова

Отец ребёнка: Петр Александров

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Петров Афанасий Петров

Отец ребёнка: Петр Александров

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Рогова А... Петрова

Отец ребёнка: Петр Александров

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Петров Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Александров

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Александров

Смерть
Неизвестно