Крючков Иван Илларинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрючков Иван Илларинович

Крючков Иван Илларинович

avatar

Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крючкова Феодосия Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close