Крючков Иван Илларинович
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно