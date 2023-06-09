Семендяева Полина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
1905
Сын: Семендяев Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Семендяев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Семендяев Антон Григорьевич
Отец ребёнка: Семендяев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
До 1923
Дочь: Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Семендяев Григорий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965