Семендяева Полина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семендяева Полина Михайловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1903

Муж: Семендяев Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Семендяев Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Семендяев Григорий Петрович

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Семендяев Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Семендяев Григорий Петрович

Рождение ребёнка
До 1923

Дочь: Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Семендяев Григорий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965