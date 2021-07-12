Ионова (Горшкова) Ольга Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова (Горшкова) Ольга Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1967

Дата смерти

12.07.2021

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1966 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1967

Отец: Горшков Валерий Мамедович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионов Александр Игоревич

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Александр Игоревич

Смерть
12.07.2021
Муром, округ Муром, Владимирская область
Причина смерти: Тромбоз легочной артерии
Похороны
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область