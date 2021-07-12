Ионова (Горшкова) Ольга Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1967
Дата смерти12.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1967
Отец: Горшков Валерий Мамедович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ионов Александр Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.2021
Причина смерти: Тромбоз легочной артерии
Похороны
Неизвестно