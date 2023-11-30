Халевин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Халевина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Халевина Анна
Рождение ребёнка
25.08.1819
Сын: Халевин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Халевина Анна
Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820
Сын: Халевин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Халевина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халевина Анна
Смерть
Неизвестно