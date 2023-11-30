Халевин Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалевин Михаил Андреевич

Халевин Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Халевина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Халевина Анна

Рождение ребёнка
25.08.1819

Сын: Халевин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Халевина Анна

Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Халевин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Халевина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close