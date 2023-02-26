Kinderer (SCHOENDORFF) Marguerite
Место рожденияOrmersviller,57526,Moselle,Lorraine,France
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиОколо 1700
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Schoendorff Nicolas
Мать: Schöndorf Marguerite
Ormersviller,57526,Moselle,Lorraine,France
Бракосочетание
1678
Volmunster, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
Около 1700
Рождение ребёнка
02.12.1703
Сын: Kinder Jean
Отец ребёнка: Kinder Nicolas Nicolas]
Ormersviller, Moselle, France