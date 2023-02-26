Kinderer (SCHOENDORFF) Marguerite — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKinderer (SCHOENDORFF) Marguerite

Kinderer (SCHOENDORFF) Marguerite

avatar

Место рождения

Ormersviller,57526,Moselle,Lorraine,France

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

Около 1700

Пол

Женский

Отец

1627 г.р.

Мать

Около 1630 г.р.

Муж

1644 г.р.

Дети

1703 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Schoendorff Nicolas

Мать: Schöndorf Marguerite

Ormersviller,57526,Moselle,Lorraine,France
Бракосочетание
1678

Муж: Kinder Nicolas Nicolas]

Volmunster, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
Около 1700
Рождение ребёнка
02.12.1703

Сын: Kinder Jean

Отец ребёнка: Kinder Nicolas Nicolas]

Ormersviller, Moselle, France
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close