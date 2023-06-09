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Никитин Филипп Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: Никитин Иван Иванович

Мать: Никитина Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.06.1862

Дочь: Белокопытова Акилина Филипповна

Мать ребёнка: Никитина Надежда Саввична

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александра Филипповна

Мать ребёнка: Никитина Надежда Саввична

Рождение ребёнка
20.05.1875

Сын: Никитин Константин Филиппович

Мать ребёнка: Никитина Надежда Саввична

Рождение ребёнка
28.10.1878

Сын: Никитин Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Никитина Надежда Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Надежда Саввична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно