Никитин Филипп Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: Никитин Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1862
Дочь: Белокопытова Акилина Филипповна
Мать ребёнка: Никитина Надежда Саввична
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Александра Филипповна
Мать ребёнка: Никитина Надежда Саввична
Рождение ребёнка
20.05.1875
Сын: Никитин Константин Филиппович
Мать ребёнка: Никитина Надежда Саввична
Рождение ребёнка
28.10.1878
Сын: Никитин Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Никитина Надежда Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно