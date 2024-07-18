Скоробогатько Хотина Филипповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоробогатько Хотина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Козьма Андреевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Скоробогатько Степан Козьмич

Отец ребёнка: Скоробогатько Козьма Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Скоробогатько Назарий Козьмич

Отец ребёнка: Скоробогатько Козьма Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Скоробогатько Иван Козьмич

Отец ребёнка: Скоробогатько Козьма Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1836 ст.

Дочь: Скоробогатько Агриппина Козьминична

Отец ребёнка: Скоробогатько Козьма Андреевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1836
Покровское, Чернігівська область

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