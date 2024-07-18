Скоробогатько Хотина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Скоробогатько Степан Козьмич
Отец ребёнка: Скоробогатько Козьма Андреевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Скоробогатько Назарий Козьмич
Отец ребёнка: Скоробогатько Козьма Андреевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Скоробогатько Иван Козьмич
Отец ребёнка: Скоробогатько Козьма Андреевич
Рождение ребёнка
23.06.1836 ст.
Дочь: Скоробогатько Агриппина Козьминична
Отец ребёнка: Скоробогатько Козьма Андреевич
Смерть
После 1836