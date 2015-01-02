Асадуллина (Филоненко) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсадуллина (Филоненко) Галина Николаевна

Асадуллина (Филоненко) Галина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1938

Дата смерти

02.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1938

Отец: Филоненко Николай Васильевич

Мать: Филоненко Дарья Никитична

Рождение ребёнка
04.10.1955

Сын: Асадуллин Арслан Ирекович

Отец ребёнка: Асадуллин Ирек Хафизович

Бракосочетание
1955

Муж: Асадуллин Ирек Хафизович

Рождение ребёнка
25.10.1966

Дочь: Ирина Ирековна

Отец ребёнка: Асадуллин Ирек Хафизович

Воронеж
Смерть
02.01.2015