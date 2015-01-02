Асадуллина (Филоненко) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1938
Дата смерти02.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1938
Рождение ребёнка
04.10.1955
Сын: Асадуллин Арслан Ирекович
Отец ребёнка: Асадуллин Ирек Хафизович
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
25.10.1966
Дочь: Ирина Ирековна
Отец ребёнка: Асадуллин Ирек Хафизович
Воронеж
Смерть
02.01.2015