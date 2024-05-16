Кренц (Акулова) Юлия Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кренц Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
08.12.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кренц Александр Евгеньевич