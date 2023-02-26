Понасенко Марфа Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти01.01.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1873
Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1875
Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1878
Дочь: София Исаакова
Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1880
Дочь: Анна Исаакова
Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов
Рождение ребёнка
30.08.1884
Сын: Понасенко Александр Исааков
Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов
д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1886
Дочь: Марфа Исаакова
Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1888
Дочь: Мария Исаакова
Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пугачёва Матрона (Исаева)
Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов
д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1892
Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1893
Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.01.1911
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.