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Понасенко Марфа Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

01.01.1911

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1873

Сын: Понасенко Иван Исааков

Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1875

Сын: Понасенко Ефим Исааков

Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1878

Дочь: София Исаакова

Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1880

Дочь: Анна Исаакова

Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов

Рождение ребёнка
30.08.1884

Сын: Понасенко Александр Исааков

Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов

д.Селецкий Ручей-Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1886

Дочь: Марфа Исаакова

Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1888

Дочь: Мария Исаакова

Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пугачёва Матрона (Исаева)

Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов

д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1892

Сын: Понасенко Анисим Исааков

Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1893

Сын: Понасенко Павел Исааков

Отец ребёнка: Понасенко Исаак Акимов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.01.1911
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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