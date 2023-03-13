Лаптева (Романенко) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романенко Алексей Прохоровъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Лаптевъ Федоръ
Отец ребёнка: Лаптевъ Яковъ
Рождение ребёнка
17.10.1894
Дочь: Титова Прасковья
Отец ребёнка: Лаптевъ Яковъ
хуторъ Оренбургский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаптевъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптевъ Яковъ