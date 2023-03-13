Лаптева (Романенко) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Романенко) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1891 г.р.
1894 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романенко Алексей Прохоровъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Лаптевъ Федоръ

Отец ребёнка: Лаптевъ Яковъ

Рождение ребёнка
17.10.1894

Дочь: Титова Прасковья

Отец ребёнка: Лаптевъ Яковъ

хуторъ Оренбургский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптевъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптевъ Яковъ